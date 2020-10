Marino: “Maradona? Per me è stato l’uomo dei sogni nel calcio”

Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Maradona?

“Fui io a dare l’input per la possibilità di prenderlo per il Napoli. Avevo organizzato un’amichevole con il Barcellona per l’Avellino, volevamo festeggiare la salvezza in Serie A con la gara al Partenio. M’incontravo spesso con Iuliano perché avevamo in ballo la comproprietà di Ramon Diaz. Quando mi fu comunicato da un intermediario che il Barcellona non poteva schierare Maradona – e quindi saltava l’amichevole – mi fu detto che c’era la possibilità di venderlo, aiutandomi a vedere se c’era qualche club disponibile. Io chiamai subito Iuliano e poi iniziò la trattativa”.

Auguri a Maradona?

“Per me è stato l’uomo dei sogni nel calcio, ho avuto il privilegio di poterlo frequentare nell’esperienza del Mondiale a Città del Messico, ero nello spogliatoio. E’ come un fratello minore a cui non posso dedicare pensieri di gratitudine e devozione”.