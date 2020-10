Il Napoli non ha il classico bomber? Forse, però segnano tutti!

Il Napoli segna. E lo fanno in diversi, magari aspettando l’esplosione di Osimhen. La Gazzetta dello Sport, a firma di Maurizio Nicita, fa il punto proprio sull’attacco azzurro: 14 gol in quattro partite, 3,5 a partita.

Otto i giocatori che sono andati in gol: “Lozano 4 reti, Mertens, Politano e Insigne 2, Zielinski, Elmas, Osimhen e Petagna 1. Tutti da azione manovrata. Cioè niente calci di rigore o punizioni dirette, e neanche segnature derivanti da altri calci piazzati.” Probabilmente Gattuso, non avendo il bomber da 20 e passa gol a stagione, (magari aspetta che qualcuno lo diventi) ha studiato varianti alternative. Si legge ancora sul quotidiano rosa: “Magari fra qualche tempo Victor Osimhen diventerà quello che sono stati per il Napoli Cavani o Higuain. Centravanti terminali da 20 e passa gol a stagione (…) la squadra nel frattempo si è organizzata per trovare altre soluzioni”