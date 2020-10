Il derby presidenziale degli amici Oreste ed Aurelio

Oreste Vigorito ci ha giustamente creduto. Stava davvero per fare lo scherzetto di Halloween all’ amico Aurelio. L’ultima volta che si erano visti, il presidente del Napoli gli aveva dato un passaggio sul suo volo privato di rientro da Milano dopo l’Assemblea di Lega, non sapendo di essere positivo al Covid. Vigorito l’aveva scampata bella grazie al meticoloso uso della mascherina e una buona dose di fortuna. Come ha avuto la possibilità, ha ricambiato con una calorosa accoglienza. De Laurentiis, accompagnato dalla consorte, ha apprezzato sia il gesto che la compagnia. Prima della gara si sono sistemati ai rispettivi posti in tribuna Vip. Hanno vissuto la contesa in apnea, entrambi con il rispettivo stile, che poi non è molto dissimile. Composti, pacati, pensierosi. In trance agonistica senza darlo a vedere. Si sono gustati le prodezze dei fratelli Insigne. Aurelio è stato a lungo il volto della preoccupazione. Per qualche istante, osservando i pali e le traverse, avrà pensato che non fosse giornata. Si è rilassato solo dopo il 2 a 1. Nessuno dei due si sarà annoiato. Dopo la gara si sono ritrovati nel recinto antistante gli spogliatoi per il definitivo saluto e scambiarsi ancora qualche battuta. Questa volta ha vinto Aurelio, ma se l’è dovuta sudare. E Oreste non si arrende. Ci riproverà presto.