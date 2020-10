I difensori hanno preso una decisione. Per Chiacchio:”Il ricorso sarà un rigore a porta vuota”

Per i difensori non ci saranno richieste di testimoni. In un primo momento sembrava fosse opportuno far presentare davanti ai giudici qualcuno dei tesserati azzurri che potesse raccontare i colpi di scena di quel pomeriggio a Castel Volturno. Ma De Laurentiis, visto gli atti che sta disponendo in prima persona, vi ha rinunciato. Da questo momento in poi, entro una ventina di giorni, ci sarà la fissazione dell’udienza. Secondo alcune voci di corridoio, potrebbe essere già la prossima settimana, tra il 4 e il 5 novembre. Ma lascia perplessi il fatto che non si sia ancora discusso l’Appello di Verona-Roma, la gara persa a tavolino dai giallorossi per la presenza di Diawara nella lista sbagliata. Comunque, entro il 15 novembre ci sarà l’udienza. In ogni caso, nell’ambiente azzurro cresce l’ottimismo legato a un aspetto: se la Juventus non dovesse riproporre la questione dell’inammissibilità sollevata dal giudice Mastrandrea «sarà come calciare un rigore a porta vuota e senza portiere», è la sintesi perfetta della situazione che fa Eduardo Chiacchio, tra i più importanti esperti di diritto sportivo in Italia. Sarà proprio così semplice? P. Taormina (Il Mattino)