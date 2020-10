Giudice Piero Sandulli: “le carte” sono sulla sua scrivania

Le famose “carte” arriveranno sul suo tavolo, quello di Piero Sandulli, docente universitario, romano ma di origini salernitane. In queste ore il Napoli ha presentato il ricorso con un memoriale difensivo modificato rispetto a quello che è stato respinto dal giudice sportivo alla Corte sportiva d’appello. E quindi da questo momento in poi, ogni giorno è quello giusto per fissare l’udienza in Camera di Consiglio. Per prima cosa, Piero Sandulli, è intenzionato a far giudicare alla I sezione il ricorso del Napoli, ovvero quello che è presieduto da lui. Nessuno ha richiesto al presidente Sandulli di astenersi. E pur se avrà tempo fino a pochi giorni prima dell’udienza per costituirsi in giudizio, la Juventus non pare avere alcuna intenzione di farlo. È la posizione del club bianconero, questa, fin dal primo momento: il ricorso è una questione tra il Napoli e la giustizia sportiva.

Il Mattino