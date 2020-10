Giordano: “Gattuso? Secondo me c’è la possibilità di aprire un ciclo”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli da Scudetto? Secondo me sì ma i bookmakers se ne sono accorti tardi. Abbiamo avuto modo di parlarne, non stiamo dicendo che lo vince per forza, ma che può lottare. Ci sono Atalanta, Juventus, Inter, ci abbiamo aggiunto anche il Milan. Il panorama però cambia di settimana in settimana, non siamo in grado di prevedere cosa può accadere in un calcio ogni 4 giorni e con questi giorni caotici. I numeri parlano di una curva del contagio preoccupante e terrificante. Venerdì ci sarà una grande sorpresa in vista del compleanno di Maradona, non posso dire altro. Rinnovo Gattuso? Siamo già un bel po’ di passi avanti, mi aspetto che prima o poi lo dicano ufficialmente. Non credo ci siano grandi difficoltà. Credo che fino al 2023 si piaceranno e tanto, poi vedremo se si piaceranno anche dopo perché secondo me c’è la possibilità di aprire un ciclo”.