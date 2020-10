Gattuso deciderà se impiegare in Spagna Elmas e Zielinski

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti, ieri giornata di riposo dopo il successo di Benevento, in vista della sfida contro la Real Sociedad in terra basca. Per la gara contro gli spagnoli, Gattuso valuterà se schierare Elmas e Zielinski, entrambi rientrati in squadra dopo la positività dal Covid-19. Oggi torneranno ad allenarsi a Castel Volturno, però è chiaro che la loro condizione sarà valutata al momento. Per quanto riguarda Bakayoko è uscito zoppicante dal derby del “C. Vigorito”, ma non è nulla di serio, però anche nel suo caso il mister cercherà di valutare la situazione.

Fonte: CdS