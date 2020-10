Gallo: “Rinnovo Gattuso? La trattativa è ancora in corso d’opera”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista, ecco le sue parole: “Rinnovo Gattuso? C’è stato un lungo braccio di ferro sulla clausola. Le dichiarazioni di Gattuso domenica hanno fatto capire che c’è ancora una trattativa in atto, De Laurentiis probabilmente dovrà fare un passo indietro. Il tecnico sta andando bene, ha vinto la Coppa Italia e sta avendo un inizio di stagione molto buono. Con le 5 sostituzioni il Napoli si può giocare il campionato, quindi in questo momento è difficile ipotizzare una separazione tra lui e il Napoli. Scudetto? Può lottare, da qui a vincerlo non lo so, ma credo che sia tra le prime 4 favorite insieme a Juventus, Inter e Atalanta. Come profondità di rosa però è superiore all’Atalanta, forse se la gioca pure con l’Inter. Con Pirlo c’è un ribaltamento culturale superiore a quanto ipotizzavano con Sarri, anche se ora è inattaccabile. Disparità di trattamento rispetto a Sarri è eccessiva: se avesse pareggiato Sarri con Crotone e Verona sarebbe stato crocifisso”.