EUROPA LEAGUE – Real Sociedad-Napoli, designata la coppia di telecronisti

Giovedì sera alle ore 21,oo, presso la Reale Arena di San Sebastian, stadio della Real Sociedad, gli spagnoli affronteranno il Napoli per la seconda giornata di Europa League. Per gli azzurri c’è l’occasione per riscattare la sconfitta interna contro l’Az Alkmaar, mentre i baschi conferme dopo l’ottimo inizio nella Liga e in campo europeo. Non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

La Redazione