Champions League – Real salvo in extremis, ok Liverpool e Bayern Monaco

Comincia la seconda giornata di Champions League con le partite del Martedi. Implacabile il Bayern Monaco, che vince anche a Mosca per 2-1 con la Lokomotiv e allunga al comando nel gruppo A. Alle spalle dei bavaresi c’è l’Atletico Madrid, che batte a fatica però 3-2 il Salisburgo. Si salva il Real Madrid, che pareggia 2-2 con il Borussia Moenchengladbach all’ultimo secondo. Blancos ultimi nel gruppo B, tedeschi assieme all’Inter al secondo posto. Tutto facile per il Manchester City, che dilaga 3-0 a Marsiglia e va da solo in testa nel gruppo C. Risponde il Porto, che batte 2-0 l’Olympiacos e aggancia i greci al 2° posto. Vittoria anche per il Liverpool, che stende 2-0 il Midtylland e si prende il comando solitario nel gruppo D (Atalanta)