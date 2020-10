Champions League – Inter fermata dalla sfortuna: 0-0 con lo Shakhtar

Ancora un pareggio per l’Inter. Dopo il pari all’esordio con il Monchengladbach i nerazzurri impattano 0-0 in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del gruppo B di Champions League. Partita sfortunata per la squadra di Conte che colpisce due pali con Barella Lukaku e sfiora il gol clamoroso con Lautaro Martinez. Con questo risultato l’Inter si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a 2 punti. Ora ci sarà un delicato doppio confronto con il Real Madrid a questo punto cruciale per la qualificazione