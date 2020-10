Castellacci: “Bolla? In Italia non credo si possa mai fare”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Castellacci, presidente associazione italiana medici del calcio, ecco le sue parole: “Protocollo sufficiente per evitare debacle in Serie A? Non c’è dubbio che ormai il protocollo sia datato, è stato fatto in un momento in cui la curva si stava affievolendo. Ora risale, i contagi ormai non si contano più. Leggevo della Reggiana che ha 29 positivi. Chiaramente se si parla di soluzioni, ce n’è solo una ma non so se si potrà mai fare, cioè creare delle bolle reali come in NBA o in Cina, dove tutto il campionato si è svolto in una bolla, con giocatori e staff sempre chiusi nei centri sportivi. La domanda che viene spontanea è: si potrebbe mai fare in Italia? I giocatori accetterebbero mai una cosa del genere? In Italia l’ambiente è diverso, non so quanto sarebbe accettata una cosa del genere ma sarebbe l’unica soluzione per portare avanti il campionato”.