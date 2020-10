Carlo Alvino: “Il Napoli si allenerà domani al San Paolo e poi partenza per la Spagna”

Il Napoli, si prepara in vista della sfida di giovedì alle ore 21,00 in Spagna contro la Real Sociedad. Il programma degli azzurri di Gattuso, attraverso il twitter di Carlo Alvino. “#RealSociedadNapoli Allenamento al San Paolo domattina e partenza per la Spagna nel primo pomeriggio. Gli azzurri intorno alle 18:00 saranno alla “Reale Arena” di San Sebastian solo per la conferenza stampa di Gattuso e Fabian Ruiz. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

La Redazione