CALCIO FEMMINILE – Italia-Danimarca, formazioni ufficiali. In attacco Giacinti e Girelli

E’ arrivato il grande giorno della sfida tra l’Italia e la Danimarca, valevole per il primato e la qualificazione diretta ai prossimi Europei in Inghilterra. Per le azzurre in attacco spazio al duo Giacinti-Girelli, mentre per le scandinave occhio alla punta Harder.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Salvai, Linari, Boattin; Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea; Girelli, Giacinti. A disposizione: Schroffeneger, Durante, Tortelli, Di Guglielmo, Galli, Caloia, Sabatino, Tarenzi, Mascarello, Fusetti, Caruso, Tucceri Cimini, ct Bertolini

Danimarca (3-4-3): Abel; Sevecke, Boye Sorensen, Veje; N. Sorensen, S. Troelsgaard. Pedersen, Svava; Larsen, Harder, Nadim. A didposizione: Christiansen, Larsen, Moller Holdt, Pedersen, N. Christiansen, Snerle, Thogersen, Madsen, Andersen, Thomsen, Bruun, Moller. Ct Sondergaard

La Redazione