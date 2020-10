CALCIO FEMMINILE – Italia-Danimarca 1-3, prima sconfitta nel girone per le azzurre di Bertolini

Allo stadio “Castellani” di Empoli l’Italia del c.t. Bertolini affronta la Danimarca, per il primato del girone e la qualificazione ai prossimi Europei in Inghilterra. Le scandinave partono forte nella prima frazione e passano con Sorensen, male nella circostanza il portiere Giuliani. Le ospiti sembrano davvero inarrestabili e raddoppiano con Nadim, la difesa azzurra si fa sorprendere dall’azione veloci delle danesi. Nel finale del primo tempo le prime occasioni con Bonansea e Giacinti. Ad inizio ripresa arriva la terza rete delle avversarie, ancora con Nadim, ancora incerta Giuliani. La terza rete scuote l’Italia che accorcia le distanze con Giacinti brava nello scattare sul filo del fuorigioco e a battere il portiere avversario. Sconfitta che schiude le speranze per il primo posto in classifica. A fine gara le parole del c.t. Bertolini: “Siamo partite titubanti, loro molto meglio e ci hanno esso in difficoltà Subita la seconda rete abbiamo iniziato ad attaccare e sfiorare la rete in un paio di circostanze. Ad inizio ripresa subita la terza marcatura, non abbiamo smesso di attaccare, abbiamo fatto gol e sfiorato almeno la seconda rete. Sicuramente sapevamo della loro forza, con questo successo sono sicure del primo posto, però io certamente ho visto anche aspetti positivi sul quale lavorare in futuro”.

La Redazione