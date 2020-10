CALCIO FEMMINILE – Italia-Danimarca 0-2, azzurre in difficoltà nel primo tempo

Allo stadio “Castellani” di Empoli si gioca lo scontro diretto per il vertice tra l’Italia del c.t. Bertolini e la Danimarca e la partita si fa subito in salita. Le scandinave passano con Sorensen su calcio d’angolo, non bene in questa circostanza il portiere Giuliani. Le azzurre vanno in affanno e subiscono le ripartenze, una di queste arriva il raddoppio con Nadim giocatrice dell’Arsenal. Le ospiti vanno spesso in attacco, con discreta facilità, a sprecano anche la palla dello 0-3. Nel finale di primo tempo però l’Italia va per ben due volte vicine al gol, prima con Bonansea, palla alta sopra la traversa e con Giacinti, blocca a terra il portiere avversario. Queste ultime azioni potrebbero dare una scossa alle ragazze di Bertolini per fare meglio nella ripresa.

La Redazione