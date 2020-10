Baiano: “Le idee di Gattuso sono valide. Se il Napoli fosse partito per Torino…”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli. “Mi piace molto il calcio che sta proponendo Gattuso a Napoli – ha detto Baiano a Radio Crc – c’è qualche venatura del sistema di gioco adottato da Sarri, ma ogni allenatore schiera la squadra sempre secondo le sue idee. Quelle di Gattuso sono davvero molto valide”. Come è valida la rosa a sua disposizione. “Sugli esterni il Napolli è messo benissimo – ha detto Baiano a Radio Crc – Lozano e Politano sono due calciatori, che a me piacciono molto. In questo inizio di stagione ci hanno fatto vedere cose importanti. Sono rimasto impressionato anche da Osimhen. Secondo me deve migliorare nella tecnica e nel dialogo con i compagni. Ma si vede che si sta applicando molto per bruciare i tempi. L’età è dalla sua parte. Io sono per Mertens tutta la vita, ma anche Petagna si saprà rendere utile, come ha già fatto a Benevento”. Baiano ha voluto dire la sua anche sul caso Juve-Napoli. “In quella situazione non mi è piaciuto nulla. La Juve ci ha marciato. Se al posto del Napoli ci fosse stato un club amico, allora la Juve avrebbe acconsentito al rinvio. Da protocollo il Napoli doveva partire, ecco perché il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Spero che il ricorso del Napoli venga accolto. Peccato, però. Se il Napoli avesse affrontato adesso questa Juve, che per me è un casino, avrebbe vinto e avrebbe avuto più slancio in classifica”.