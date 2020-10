Avversario Napoli – Secondo caso di positività nel Sassuolo

Dopo Jeremie Toljan, arriva nel Sassuolo un secondo caso di positività nella squadra di De Zerbi. Si tratta dell’attaccante turco Haraslin. Ecco il comunicato ufficiale della società neroverde. L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”. Entrambi i calciatori non ci saranno contro il Napoli domenica 1 novembre alle ore 18,00 allo stadio San Paolo.

La Redazione