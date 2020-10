Tosto: “Il Napoli ha azzeccato gli acquisti dei centravanti. Europa League? Alla portata”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Tosto, dirigente.

“I centravanti del Napoli sono due nuovi acquisti azzeccatissimi, hanno portato un cambiamento del risultato sia a Parma che a Benevento partendo dalla panchina. Zielinski dietro la punta nel 4-2-3-1? Certo, ha grandissima qualità, sa trovare la posizione tra le linee e trova sempre la giocata. Ha una facilità di girarsi come poco, ha qualità e tiro, così come la giocata filtrante e il gol. Può giocare ovunque. Europa League? Secondo me è un obiettivo alla portata del Napoli, ha una panchina forte e non è più strutturato su 13-14 giocatori. Può sopperire ai doppi turni settimanali. Ha commesso un passo falso contro l’AZ ma era un jolly, ovviamente un altro non ne puoi sprecare. E’ la partita che in questo momento realmente farà capire quanta forza ha il Napoli. Deve andare lì e vincere, ribaltando una situazione svantaggiosa a livello di classifica, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista.