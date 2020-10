SETTORE GIOVANILE – Perde la Juve Stabia Under 15, buona prova del neo entrato Amato

Ieri è scesa in campo, presso lo stadio “Comunale Vigilante Varone”, la Juve Stabia Under 15 ha affrontato il Foggia e le “vespe” hanno perso per 0-2. Per i pugliesi doppietta di Bolognone. I padroni di casa inseriscono la punta Antonio Amato che ci mette la verve necessaria e va anche in gol, poi annullato per fuorigioco. E’ mancato solo il gol e la precisione, ma hanno trovato nella giovanissima punta Under 15 un’arma in più in vista delle prossime settimane.

La Redazione