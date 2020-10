Serie A/Milan-Roma 3-3: La Roma rimonta e frena il Milan lanciato in classifica

MILAN-ROMA

A San Siro si accendono i riflettori per il monday night tra Milan-Roma posticipo della 5a giornata di Serie A. I rossoneri capolisti cercano la mini fuga in classifica, ma senza il loro portiere Donnarumma risultato positivo al Covid in mattinata. I giallorosi invece vogliono continuare la loro striscia di vittoria tra campionato ed Europa League.

PRIMO TEMPO

Pronti via ed è subito il Milan in gol. Bellissima palla in profondità verso Ibra che con un controllo supera Mirante e fa 1-0. La reazione della Roma però non si fa attendere ed al 14′ dagli sviluppi di calcio d’angolo trovano il pari. Tartarusanu sbaglia l’uscita ed è tutto facile per Edin Dzeko di testa trovare il gol. 1-1. Al 29′ il Milan ci prova con Theo Hernandez, ma è bravo Mirante a deviare il pallone in angolo. Dall’ angolo Kjaer l’ex del match salta più alti di tutti e colpisce il palo. Al 43′ Calhanoglu tira da buona posizione un calcio di punizione, ma è bravo Mirante a deviare in angolo. Il primo tempo termina 1-1.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia come il primo, il Milan ritorna in vantaggio. Leao va via aKarsdorp arriva sul fondo mette in mezzo per Saelemaekers e di prima intenzione batte Mirante. 2-1. La Roma sfiora il pari con Dzeko servito da Mkhitaryan ma da buona posizione spara alto. Al 70′ Giacomelli assegna un calcio di rigore alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro tra le proteste rossonere. Dal dischetto Veretout è infallibile,2-2. Al 78′ contatto in area giallorosa, Mancini stende Calhanoglu ed è calcio di rigore. Sul penalty va Ibrahimovic, e fa 3-2. Milan in vantaggio. La Roma non demorde e ritrova dinuovo il pari. Dall’angolo di Veretout, Ibrahimovic devia il pallone che arriva a Kumbulla e segna il 3-3. I rossoneri sfiorano nuovamente il vantaggio con Kessiè su assist di Calhanoglu, ma è bravo Mirante nei riflessi. Al triplice fischio è 3-3. Bellissima partita ricca di gol. Il Milan rimane sempre primo ed evita la mini fuga, punto imporante per la Roma in trasferta.