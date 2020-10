Serie A/Milan-Roma 1-1(1T): Bella partita ricca di emozioni a San Siro

MILAN-ROMA

A San Siro si accendono i riflettori per il monday night tra Milan-Roma posticipo della 5a giornata di Serie A. I rossoneri capolisti cercano la mini fuga in classifica, ma senza il loro portiere Donnarumma risultato positivo al Covid in mattinata. I giallorosi invece vogliono continuare la loro striscia di vittoria tra campionato ed Europa League.

Pronti via ed è subito il Milan in gol. Bellissima palla in profondità verso Ibra che con un controllo supera Mirante e fa 1-0. La reazione della Roma però non si fa attendere ed al 14′ dagli sviluppi di calcio d’angolo trovano il pari. Tartarusanu sbaglia l’uscita ed è tutto facile per Edin Dzeko di testa trovare il gol. 1-1. Al 29′ il Milan ci prova con Theo Hernandez, ma è bravo Mirante a deviare il pallone in angolo. Dall’ angolo Kjaer l’ex del match salta più alti di tutti e colpisce il palo. Al 43′ Calhanoglu tira da buona posizione un calcio di punizione, ma è bravo Mirante a deviare in angolo. Il primo tempo termina 1-1.