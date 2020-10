Pistocchi: “Il Milan potenzialmente non è all’altezza di Inter, Juve e Napoli”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Cambiata gerarchia in Serie A?

“Non si può dire dopo poche giornate, troppo presto. Stagione senza preparazione e altri fattori hanno influenzato. Milan primo una novità, non accadeva dal 2011. Da un certo punto di vista mi stupisce perché la qualità del gioco espresso non è stata entusiasmante. Anche la qualificazione in Europa League è stata molto fortunata, nel Derby ha subito molto. Però la squadra trova risultati e ha nel gruppo la sua forza, Ibra la trascina tecnicamente e attorno a lui sono migliorati tanti giocatori. Però secondo me potenzialmente non è all’altezza di Inter, Juventus e Napoli. In caso di vittoria stasera però andrebbe anche a +6 sulla Juventus. Per il Napoli ci saranno partite di sofferenza ma proprio con vittorie come quella di Benevento si valuterà la squadra”.

Sassuolo?

“Sarà una gara interessante, verranno a Napoli per fare la partita. Se giocano per attaccare possono mettere in crisi chiunque, bisogna vedere se Bakayoko giocherà o meno perché è molto importante”.