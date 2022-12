Novellino: “Gattuso merita il rinnovo senza clausole. Il Napoli ha una grande rosa. Petagna-Osimhen assieme? Mi intriga”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli. “Gattuso merita il rinnovo senza clausole – ha detto Novellino a Radio Crc – Rino ha detto che intende lavorare, sentendosi libero. Penso che gli possa essere data questa chance. Conosco bene Gattuso, l’ho allenato nelle giovanili del Perugia. Mette passione in tutto quello che fa. Sotto questo punto di vista è straordinario. Inoltre a Napoli sta portando avanti un lavoro con i fiocchi. Per me il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto, soprattutto nel caso continuassero le difficoltà della Juventus, che è ancora in fase di costruzione”. Ieri a Benevento il Napoli ha conquistato la vittoria anche grazie agli ingressi in campo nella ripresa di Petagna e Politano. “Si tratta di due giocatori che a me piacciono tantissimo – ha detto Novellino a Radio Crc – ho sempre stimato Petagna, anche quando giocava in squadre di cabotaggio minore. La soluzione con Petagna e Osimhen al centro dell’attacco mi intriga parecchio. Sono un estimatore anche di Politano, a destra col piede invertito lo vedo benissimo. Però non dimentico Lozano. Per me i calciatori che saltano l’uomo sono decisivi per vincere le partite”. Un dribbling secco di Novellino sulla domanda su chi tra Fabian e Zielinski possa rendere meglio al fianco di Bakayoko a centrocampo. “Sono cavoli di Rino”, ha chiuso ridendo Novellino.