Il CdS vota la difesa azzurra: Mario Rui il migliore, una sola insufficienza

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla retroguardia del Napoli. Unica insufficienza quella di Di Lorenzo, è dalla parte dell’ex Empoli che Lapadula serve Roberto Insigne per il momentaneo vantaggio sannita. Per il resto Mario Rui è stato il migliore con continue sovrapposizioni sulla sinistra, mentre Meret e la coppia centrale KK-Manolas non ha concesso praticamente nulla. Anzi il greco ha anche sfiorato il goal colpendo una traversa nel finale del primo tempo.

Meret 6

La mano sul triplice fischio è l’unica cosa che gli viene chiesta, ma palleggia e quindi diventa ora antagonista di Ospina anche su questo fronte.

Di Lorenzo 5,5

Eppure va ma quasi senza crederci tanto, con qualche lieve ritardo sui tempi: forse non ha aggiornato l’orologio.

Manolas 6

Di testa e anche di piede, nelle (rare) circostanze in cui la pressione altrui diventa preoccupante. La traversa gli fa male, ma sull’uno a zero non reagisce.

Koulibaly 6

E’ una presenza, non un valore aggiunto, ma sta lì ed ha la forza di non uscire mai dalla sfida.

Mario Rui 6,5

La corsia sulla quale insistere è la sua, perché il portoghese avverte il ritmo, lo asseconda, si lancia.