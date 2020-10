Il CdS vota la panchina azzurra: Gattuso vince con i cambi

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla panchina del Napoli. Gattuso a vince grazie ai cambi, Politano e Petagna confezionano l’azione del vantaggio. L’ex Inter scappa sulla destra e mette in mezzo un cross basso che l’ex Atalanta deve solo scaraventare in porta. Prima gioia in azzurro per Petagna che si sblocca in maglia azzurra. Per il resto Ghoulam e Lobotka entrano solo per far rifiatare i compagni, mentre Demme prova a dare un po’ di equilibrio.

Ghoulam (42’ st) sv

Gli scampoli per tener palla.

Demme (29’ st) 6

Non c’è da spiegargli niente: la sofferenza è in match come questi, che gli appartengono.

Petagna (12’ st) 6,5

Scarica tutta la sua potenza e sembra sussurrare: visto che ci posso stare, qua? Eh sì, l’ha detto anche il derby.

Politano (12’ st) 6,5

Ha una marcia in più di Caldirola e Letizia, l’assist è luce che abbaglia e l’incrocio scheggiato gli toglie qualcosa.

Lobotka (42’ st) sv

Per spaccare il ritmo.