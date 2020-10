Quattro partite giocate – e una ancora da giocare in un campo diverso che non sia quello da calcio -, punteggio pieno e soprattutto una produzione offensiva finalmente ritrovata. Il Napoli vince, convince a sprazzi, ma sicuramente segna e anche contro il Benevento dimostra che quella contro l’AZ Alkmaar giovedì scorso in Europa può essere messa in soffitta come una serata storta. Un episodio che in una stagione lunga come quella degli azzurri ci può anche stare. Fonte: Il Mattino