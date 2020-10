Napoli: Gli azzurri, inceppati contro l’AZ, si sono ritrovati

Per Insigne quella di ieri è stata la seconda rete annuale – la prima era arrivata all’esordio a Parma -, Mertens ha già saputo mettere la firma, Osimhen si è sbloccato con l’Atalanta in attesa di poter dare una mano più concreta in zona gol. Politano è il jolly tra le carte di Gattuso che in questo momento vede Lozano capocannoniere della squadra con già quattro reti. Al concerto si sono iscritti anche Piotr Zielinski e Elijf Elmas: proprio i due fermati dal coronavirus nelle ultime settimane e pronti a tornare in campo. Per allargare ancora il computo dei gol. Fonte: Il Mattino