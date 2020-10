Moschella: “Real Sociedad grande squadra difficile da affrontare. Pubblico? Dipende dall’Uefa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Moschella, giornalista.

“Real Sociedad? Fenomeno strutturale, già prima del lockdown era quarta in campionato. La squadra gioca molto bene palla a terra, quando è andato via Odegaard hanno preso David Silva. Parliamo di un giocatore che, dopo Iniesta, è il più forte spagnolo degli ultimi 15 anni. Ha segnato 14 reti in 7 partite, ha il miglior attacco in Liga. Però paradossalmente per come gioca il Napoli è più consona. Pubblico? Dipende dall’UEFA, se desse l’ok potrebbero esserci anche fino a 5000 spettatori. Visto che lì ci sono governi autonomi potrebbero esserci disposizioni particolari. Loro puntano a far entrare i tifosi, anche perché da un anno lo stadio è stato rinnovato. Hanno fatto quello che si dovrebbe fare nel San Paolo, cioè abbattere la pista d’atletica e avvicinare gli spalti al campo”.