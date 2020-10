Milena Bertolini (c.t. Italia): “La Danimarca? Si batte con tecnica, tattica e gioco di squadra”

Domani l’Italia di Milena Bertolini affronterà la Danimarca, gara valevole per il primato e per il passaggio come prima del girone. Attraverso il sito della Figc le parole del mister delle azzurre. “In questo raduno gli aspetti medici hanno avuto la meglio su quelli tecnici. L’attenzione è stata un po’ distolta dalla partita, ma con tutto quello che sta succedendo è normale che sia così. Adesso però dobbiamo voltare pagina e pensare solo alla gara con la Danimarca. La partita con la Bosnia ci ha dato consapevolezza, le ragazze avevano una gran voglia di tornare ad indossare dopo tanto tempo la maglia azzurra. – continua -Bertolini La Danimarca è una delle big d’Europa, noi ancora non lo siamo. Stiamo facendo dei grandi passi in avanti e stiamo accelerando tantissimo, ma per annullare il gap con le più forti c’è ancora tanta lavoro da fare. Le due partite con la Danimarca ci permetteranno di capire meglio a che punto siamo. Come si battono le scandinave? Puntando sui nostri punti di forza, ovvero tecnica, tattica e un forte spirito di squadra”.

Fonte: figc.it