Mastella doppio tifoso: “Avrei gradito il pareggio!”

Clemente Mastella parla a Il Mattino:

«Avrei preferito un pareggio ma il Benevento esce sconfitto con l’onore delle armi e la prestazione lascia ben sperare per il futuro». Questo il commento a caldo del sindaco Clemente Mastella, amareggiato dalla sconfitta rimediata dai giallorossi ma fiducioso per i passi in avanti mostrati rispetto all’ultimo ko in terra capitolina.

«Abbiamo assistito a una sfida spettacolare – dice il sindaco, che è anche tifoso del Napoli – intensa e in bilico fino all’ultimo minuto, come dimostrato dalla parata di Meret al fotofinish, e ritengo che si possa essere soddisfatti di quanto visto in campo. Alla vigilia sembrava la classica sfida tra Davide e Golia, invece il Benevento è riuscito ad andare oltre le aspettative, affrontando i più quotati avversari senza timori reverenziali e strappando meritatamente gli applausi dei presenti. Auspicavo un pareggio e averlo visto sfumare così lascia un po’ di amaro in bocca ma a mitigare il rimpianto può essere sufficiente la prova offerta dalla squadra di Inzaghi».

Proprio dalla prestazione, stando al parere del sindaco, i giallorossi dovranno ripartire in vista del doppio scontro diretto contro Verona e Spezia. «Penso – continua – che i progressi registrati rispetto alla sconfitta di Roma siano stati evidenti, soprattutto per la fase difensiva finita nel mirino delle critiche nei giorni scorsi, e continuare su questa strada autorizza a essere fiduciosi in vista del prosieguo del campionato. Non è contro simili corazzate che il Benevento è tenuto a far punti, anche se mettere in difficoltà il Napoli può rappresentare un’importante iniezione di fiducia. I risultati positivi dovranno arrivare contro le dirette rivali e sono certo che proseguendo su questa strada le soddisfazioni non mancheranno. Colgo l’occasione per fare i complimenti ai fratelli Insigne. Con gol e giocate hanno impreziosito ulteriormente una giornata memorabile».

A cura di Antonio N. Colangelo (Il Mattino)