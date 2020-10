Manolas confuso, Bakayoko sufficiente, bene la “panchina”: i voti

La prima mezz’ora è sulla falsa riga della gara europea contro l’AZ, poi, lo squillo di tromba di Insigne jr, sveglia gli azzurri e mette in moto l’altro Insigne, quello sr. Così la gara cambia e il Napoli vince il derby. In difesa un po’ appannato il greco Manolas e poca incisività per il trio Mertens-Osimhen-Lozano in avanti. Tutti, costantemente, spalle alla porta. Benissimo, invece, i subentranti. La rosa lunga, mai come in questo caso, ha garantito i 3 punti. Di seguito le valutazioni de Il Mattino:

6,5 MERET

6 DI LORENZO

5 MANOLAS

6 KOULIBALY

6,5 MARIO RUI

6 FABIAN RUIZ



6 BAKAYOKO

5 LOZANO

5 MERTENS

7,5 INSIGNE

5 OSIMHEN

6,5 POLITANO

6,5 PETAGNA

6,5 DEMME

sv LOBOTKA

6 GHOULAM

6,5 GATTUSO