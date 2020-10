Un passo indietro rispetto ai suoi standard per Doveri, davvero inspiegabile l’abbaglio sul rigore negato a Lozano (responsabilità e insufficienza da dividere col VAR, Valeri). Corrette le due reti annullate al Napoli, anche la GLT certifica l’evidenza della rete di Lorenzo Insigne. I suoi numeri: 29 falli fischiati e quattro cartellini gialli.



CLAMOROSO



Su cross di Insigne, Lozano ruba il tempo a tutti, soprattutto al suo marcatore diretto, Foulon che, da dietro, lo ostacola, lo tampona e finisce per mandarlo al tappeto. Prima valutazione: Lozano è tenuto in gioco da Caldirola a centro area. Inspiegabile l’errore: il messicano è davanti all’avversario, in vantaggio, da dietro Foulon cerca d’arrangiarsi con l’esperienza, anche il VAR (Valeri) doveva intervenire.



OFFSIDE



Annullate due reti per fuorigioco al Napoli: al momento del cross di Fabian Ruiz, ci sono tre giocatori azzurri in fuorigioco, compreso Osimhen, che la mette dentro. E’ in fuorigioco Insigne sul passaggio in verticale di Fabian Ruiz, tocca al VAR correggere la decisione del campo.

Fonte: CdS