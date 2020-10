La cambia mister Gattuso dalla panca: “azzecca” tutti i cambi

Da sempre c’è la “disputa” sul quanto valga l’apporto del tecnico seduto in panchina. Cioè, un allenatore può determinare o quantomeno “mettere sulla strada giusta” l’andamento di una partita? In molti dicono che, nonostante tutto, sono gli uomini in campo a fare la differenza, ed è senza dubbio così, però…se poi scegli quali sostituire e ci metti quelli giusti, la partita, dalla panchina la puoi “provare” a far girare. E’ quanto ha fatto ieri, durante il derby con il Benevento, mister Gattuso. L’ha vinta con i cambi. “Azzeccandoli” tutti. Questo il giudizio del quotidiano Il Mattino: “Non ha la brillantezza dei suoi uomini d’oro lì davanti, eppure non molla con il 4-2-3-1 nonostante un primo tempo in cui il Napoli ha rimbalzato contro il muro di gomma del Benevento, per colpa del poco movimento delle punte. Fa bene a preoccuparsi perché ancora una volta al primo tiro, il suo Napoli va a picco. Come con l’Az. Stavolta si rianima. Quando Inzaghi a un certo punto mette pure Tuia come terzo centrale, all’8’della ripresa, ne trae immediatamente beneficio la rapidità della circolazione di palla. Ha il sopravvento nella sfida con Inzaghi perché non manda mai segnali di resa. Anche nei cambi. Li azzecca tutti.”