ESCLUSIVA – Romedio Menghini: “Napoli-Dimaro? Le parti sono al lavoro per riavere di nuovo i tifosi azzurri”

Il Napoli, si è riscatto in campionato, battendo in rimonta il Benevento ed è già proiettato già alla sfida di giovedì prossimo contro la Real Sociedad in Europa League. Nel frattempo si guarda anche al ritiro del prossimo anno e torna in auge quella di Dimaro-Folgarida. Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex sindaco e Assessore allo Sport Romedio Menghini.

Com’è la situazione nel Trentino per quanto riguarda la pandemia Covid-19? “Purtroppo neanche da noi ci sono buone notizie, i dati non sono confortanti tra positivi e persone decedute. L’auspicio è che arrivi quanto prima il vaccino per poter tornare alla vita di prima. So che dovrebbe essere pronto per la Primavera del 2021, ma nel frattempo dovremo tutti limitare i danni e far scendere questa curva pandemica”.

Si prenderanno anche in Trentino delle misure drastiche come sta accadendo in altre Regioni d’Italia? “Mi dispiace che in Italia, da noi compreso, le persone non hanno percepito la situazione. Il Covid-19 purtroppo è davvero una pandemia che colpisce tutti indistintamente dall’età, ma non ci sono stati dei comportamenti esemplari, anzi. Mi auguro che la gente se ne cominci a rendere conto e la situazione inizi a migliorare quanto prima”.

Parliamo del Napoli e del possibile ritiro per i prossimi due anni a Dimaro-Folgarida. A che punto è la situazione? “Vorrei sottolineare che i tifosi napoletani ci sono mancati davvero tantissimo, per il calore che trasmettono alla squadra e perché si presentano davvero in massa. Le parti ne stanno parlando per cercare un’intesa di massima e con l’auspicio di poterli riavere da noi in Trentino. Ovviamente l’auspicio è che la curva pandemica possa scendere in quel periodo, altrimenti ci saranno le limitazioni del protocollo del Covid-19 e che faremo ovviamente rispettare”.

Quest’anno non avete avuto l’occasione di conoscere dal vivo mister Gennaro Gattuso. Cosa ne pensi a livello caratteriale dell’allenatore degli azzurri? “Purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente, se non solo ammirarlo nel corso delle partite. E’ una persona che ha un grande carattere, come lo si vede nelle sue squadre. Mi auguro che possa il Napoli venire da noi e poterlo conoscere da vicino. Credo che possa fare bene anche questa stagione e che porterà a casa importanti risultati”.

In un campionato anomalo come quello di quest’anno, dove potranno arrivare gli azzurri in classifica? “Lo hai detto, è una stagione particolare, la pandemia sta colpendo anche a livello professionistico e non solo, perciò non è semplice fare previsioni. Ovviamente mi auguro che il Napoli possa lottare fino all’ultimo per la zona Champions, ma perché no anche per conquistare quel traguardo che tanto sognate da molti anni. Le squadre comunque sono forti, ci sarà molto equilibrio, perciò sarà tanto equilibrio”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

