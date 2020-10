Demme “strozza” in gola la gioia all’ex Napoli Maggio

La giornata del Benevento poteva essere storica, perchè oltre alla rete di Roberto Insigne ed una prova in difesa perfetta nel primo tempo, ci poteva essere anche la rete dell’altro ex Napoli Maggio. L’ex terzino degli azzurri si proietta in area di rigore e va al tiro. Il neo entrato Demme si oppone e smorza la conclusione, poi bloccata da Meret. Una gioia strozzata in gola per il laterale veneto e che lo avrebbe ripagato di un ritiro saltato a causa di problemi fisici. Prestazione di carattere di Maggio che ha mostrato come sempre grande carattere e voglia di lottare. In Coppa Italia contro l’Empoli potrebbe tornare anche Moncini e ci sarà spazio anche per Viola, che ieri era in panchina nel derby.

Fonte: Fabio Santo Corriere dello Sport