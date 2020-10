Coppa Italia da domani si riprende. Interessate due squadre campane

Si giocano domani e mercoledì le partite del terzo turno di Coppa Italia, in cui entra in gioco un buon numero di squadre di Serie A (12). Domani i primi quattro match, con Bologna e Samp, mercoledì gli altri 12 del turno. Il 25 novembre si giocherà il quarto turno, mentre le otto big della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, in programma dal 13 al 20 gennaio.



Il programma



DOMANI

ore 14 Sampdoria-Salernitana (Tv: Rai Sport)

ore 15 Bologna-Reggina

ore 15 Virtus Entella-Pisa

ore 18 Pordenone-Monza

MERCOLEDÌ

ore 14 Torino-Lecce (Tv: Rai Sport)

ore 14.30 Cagliari-Cremonese

ore 15 Cosenza-Monopoli

ore 15 Cittadella-Spezia

ore 16 Benevento-Empoli

ore 16 Brescia-Perugia

ore 17 Verona-Venezia (Tv: Rai Sport)

ore 17 Crotone-Spal

ore 17 Genoa-Catanzaro

ore 18 Parma-Pescara

ore 18 Udinese-Vicenza

ore 18 Fiorentina-Padova