Ciro Venerato: “Napoli-Gattuso, siamo ai dettagli per il rinnovo. Niente clausole nel contratto”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Vincenzo Perna, è intervenuto il collega ed esperto di mercato Ciro Venerato. “Gattuso e il rinnovo? Ormai ci siamo, non arriverà a breve l’annuncio, solo per una questione burocratica, però credo che nel periodo natalizio ci sarà il tanto atteso sì. Il tecnico degli azzurri firmerà un contratto biennale, non escludo l’opzione per il terzo anno. C’è un aspetto da non sottovalutare è che De Laurentiis e Chiavelli non inseriranno nel contratto le clausole, elemento che il mister non vuole, guadagnerà sui 1,9 e 2 milioni all’anno. Hysaj e Maksimovic? Sono calciatori importanti, ma in questo momento non possono chiedere la luna economicamente, ma adeguarsi alla situazione pandemica. Se lo capiranno assieme ai loro agenti, ci saranno i rispettivi rinnovi sui 2,2/2,3 milioni”.

La Redazione