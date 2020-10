CALCIO FEMMINILE – Tamponi negativi per le due calciatrici dell’Italia

Nel ritiro di Coverciano l’Italia femminile de. c.t. Milena Bertolini si prepara in vista della sfida di domani contro la Danimarca. Il match vale per il vertice e per ottenere la qualificazione diretta ai prossimi Europei. Per le azzurre arrivano buone notizie dal giro dei tamponi, sono negative le due calciatrici, quindi sono due false positive.

Fonte: figc.it