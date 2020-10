Bomber Petagna non è di “passaggio”, lui coglie le occasioni

Sembrava che la maglia azzurra non l’avrebbe indossata, Andrea Petagna. Sembrava che per Napoli, lui, ci sarebbe solo passato. S arebbe diventato l’attaccate giusto da utilizzare come pedina di scambio in qualche altra trattativa. A Castel di Sangro non si era proprio visto, colpa del Covid che lo ha colpito proprio al rientro dalle vacanze. Andrea sperava di fare l’esordio da titolare contro l’Az Alkmaar in Europa League, ma Gattuso ha preferito inserirlo solo a gara in corso. Come ieri, quando è entrato al posto di Mertens. Petagna è ben altra cosa rispetto al belga, ma non per questo gli mancano spirito di sacrificio e di adattamento. Lo sanno bene anche i compagni, a partire da Osimhen, l’uomo che ogni settimana gli scippa una maglia da titolare. I due hanno dimostrato di poter anche coesistere, il tutto per la felicità di Gattuso che sa di avere a disposizione due attaccanti che si compensano alla grande. «Il rapporto con l’allenatore è fantastico – ha aggiunto Petagna – da lui dobbiamo solo imparare. Devo cercare di stare un po’ di più in area e dare una mano a Osimhen quando giochiamo insieme».

Il Mattino