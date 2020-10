Bergonzi: “Doveri non ha fischiato un rigore netto per il Napoli”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di TMW, ecco le sue parole: “In questa giornata di campionato mi sono piaciuti tutti. I veterani mi hanno deluso un po. Doveri è il miglior arbitro che abbiamo ma non ha fischiato un rigore netto in Benevento-Napoli in favore dei partenopei”