Benevento-Napoli: i cambi decisivi nell’andamento del match!

Il Napoli riparte nella ripresa con un piglio decisamente diverso ma il gol anche per questione di pochi centimetri non arriva. Lo scenario muta completamente con il doppio ingresso di Politano e Petagna al posto degli spenti Lozano e Mertens (poco prima invece Inzaghi aveva inserito Tuia, un difensore, al posto di Caprari, un attaccante e la conseguenza è stata che il Benevento si è abbassato troppo facendosi schiacciare sempre più dal Napoli): l’ex interista è una scarica pura di adrenalina nel derby, Petagna va a fare il doppio centravanti con Osimhen per scardinare la coppia centrale difensiva giallorossa. Due minuti dopo il loro ingresso in campo arriva l’1-1 di Lorenzo Insigne. Il gol sblocca definitivamente gli azzurri che attaccano sempre con più convinzione: soprattutto Politano fa la differenza sulla fascia anche in occasione del secondo gol del Napoli regalando una palla d’oro a Petagna e creando la superiorità numerica tante volte negli uno contro uno.