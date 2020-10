Bagni: “Sassuolo? Giocano un calcio propositivo non si chiuderanno”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Europa League? L’AZ è stato avvantaggiato dal COVID-19, ha pensato solo a difendersi, facendo un solo tiro. Magari non lo avrebbe fatto se avesse avuto tutta la squadra. Capisco che contro il Napoli si faccia fatica, si mettono tutte lì. Il Benevento con Roma e Inter ha cercato di giocare in spazi più larghi, con il Napoli invece nella sua metà campo. Sono ancora convinto che il Napoli arriverà primo. Il Milan ha fatto 5 cambi e ha vinto, la Roma ne ha fatti 9 e ha vinto. Il Napoli ha fatto solo 3 cambi ma se ci fossero stati Zielinski ed Elmas forse sarebbe andata diversamente. Resto dell’idea che siamo i più forti del girone. Sassuolo? Non farà catenaccio, ha un allenatore che insegna a giocare a calcio. La squadra ci ha messo in difficoltà negli scorsi anni ma con il gioco. Saranno due squadre belle da vedere, con tanti gol ma speriamo uno in più del Napoli”.