Bagni: “Juventus? Poco gioco, senza Ronaldo si gioca solo palla a Dybala”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma:

Juventus?

“Viene da 9 campionati vinti ma secondo me la squadra da temere è solo l’Inter quest’anno. Non è il momento della Juve, abbiamo capito anche nei due anni e mezzo di Ronaldo che molte volte lui risolveva le situazioni. Dopo un pareggio in campionato contro il Crotone di solito c’era una reazione, le squadre soccombevano. C’è stato poco gioco, una reazione nervosa verso la fine. Poi ci sono gli infortuni di Chiellini, Bonucci, De Ligt. Il problema della Juventus quest’anno sarà di mantenere uno standard europeo accettabile, sarà una squadra molto in difficoltà”.

Non approfitta dei cambi?

“Potevano dare un vantaggio enorme, la rosa è ampia e di livello ma ora ha problemi di gioco. A parte la prima partita contro la Sampdoria, in tutte le altre ha faticato. Ronaldo è venuto a mancare. Se ci fosse stato lui, contro Crotone e Verona la Juventus avrebbe vinto, nascondendo i problemi di gioco, perché la squadra non gioca. Passaggi di 5 metri senza smarcamenti, palla solo a Dybala”.