Antonio Ottaiano: “I gol dei fratelli Insigne? E’ un dato statistico davvero emozionante”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto l’agente Fifa e in passato anche dei fratelli Insigne Antonio Ottaiano. “Gol dei due fratelli Insigne? La statistica dimostra la rarità di un evento del genere, situazioni di questo tipo si verificano difficilmente. In Serie A si segna di più? Sì, c’è un po’ un rinnovo del modo di approcciare le gare, ci sono sempre più tecnici giovani che privilegiano la fase offensiva. Lo stesso Pippo Inzaghi fa un discorso coerente, spiegando che andandosi a chiudere prima o poi il gol lo si prende. In tutto questo sono cambiate anche le regole, il fatto campo in pratica non c’è più. Conta però soprattutto il modo di approcciare le gare. Meglio Politano o Lozano contro la Real Sociedad? Propenderei per Lozano, anche se Politano mi sta sorprendendo, sta facendo un’ottima fase difensiva”.

La Redazione