SERIE A – Benevento-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar, cercava il riscatto, sul campo del Benevento. La prima mezz’ora gli azzurri fanno fatica ad imbastire la manovra e i padroni di casa si chiudono bene. Al primo affondo i sanniti passano, cross di Lapadula e Roberto Insigne da pochi passi non sbaglia. La rete scuote i partenopei, dove sfiorano il pari. Prima con Insigne L. parata di Montipò e poi con Manolas, traversa e poi palla in corner. Nel secondo tempo la musica non cambia e vicini al gol, prima della splendida rete a giro, traversa e rete del capitano. Gattuso decide di mettere in campo Politano e Petagna e i due neo entrati, confezionano l’azione dove nasce il gol dell’ex di Atalanta e Spal. Il finale è di sofferenza dove nel recupero punizione di Sau e parata di Meret. Un successo che vale oro per il morale. Ecco le pagelle della sfida del “C. Vigorito”.

Top

Meret 6,5 – Se il Napoli vince a Benevento al suo portiere che para la punizione all’ultimo di Sau. Per il resto meglio con i piedi e sicuro nelle uscite. Per Gattuso il vantaggio di avere due buoni portieri.

Manolas 6 – Il difensore greco, in una partita non semplice per la difesa azzurra, ha vinto i duelli aerei con Lapadula ed è sfortunato a cogliere la traversa su calcio d’angolo. Poi si fa parare il colpo di testa da Montipò. Con lui maggior sicurezza.

Mario Rui 6,5 – Il terzino portoghese aveva dimostrato già contro l’Az Alkmaar di aver ritrovato la condizione, oggi i pericoli nascono dai suoi piedi sulla fascia e sui calci d’angolo. Lotta fino alla fine della partita, contro Letizia e Maggio nella ripresa.

Bakayoko 6 – Il mediano francese, dopo una prima frazione a corrente alternata, migliora nella ripresa e trova il ritmo in mezzo al campo. Esce per una botta al ginocchio.

L. Insigne 7 – Il capitano del Napoli, gioca dal primo minuto e la musica è diversa da giovedì sera. Sfiora più volte la rete, segna ma poi è annullato dal VAR, ma poi segna una rete stupenda a giro. La classe come sempre non è acqua.

Politano 6,5 – L’ex di Inter e Sassuolo, conferma di essere uno dei più in forma, entra e decide la sfida con l’assist per Petagna. Poi cerca anche la rete personale, dove scheggia la traversa. Non è facile rinunciare a lui, però anche oggi fa la differenza.

Petagna 6,5 – L’ex di Atalanta e Spal, dopo aver sfiorato il gol contro l’Az Alkmaar, quest’oggi a Benevento si prende la rivincita con la rete che vale tre punti pesanti. Elemento valido in più per la stagione azzurra.

Flop

Fabian Ruiz 5 – Il primo tempo dello spagnolo è stato davvero negativo. La manovra ne ha sofferto molto ed ha cercato anche il tiro, senza inquadrare la porta. Leggermente meglio la ripresa, dove chiude i varchi, però non basta, viste le suq qualità.

Mertens 5 – Il bomber del Napoli, per la seconda gara di fila non è riuscito a cambiare la partita, anzi è rimasto imbottigliato in mezzo al campo, senza trovare l’inventiva. Non cambia la musica nella ripresa ed esce dal campo.

Osimhen 5 – Da quando gioca in Italia, l’ex punta del Lille, ha trovato le maggiori difficoltà contro la difesa schierata del Benevento. Con l’ingresso di Petagna, meglio in alcuni aspetti, cercando di tenere palla nel finale. Queste sono gare che lo faranno crescere per esperienza.

A cura di Alessandro Sacco