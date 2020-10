Retroscena del tifoso “azzurro” Oreste Vigorito

De Laurentiis racconta con orgoglio le sue origini di Torre Annunziata. Vigorito è nato a Ercolano, a pochi chilometri di distanza. Due imperi: uno nel mondo cinematografico, l’altro nell’ambito dell’energia eolica. Quasi la stessa età, il presidente del Napoli ha 71 anni, quello del Benevento ne ha 73. Ha sempre raccontato del suo amore per la squadra azzurra, Vigorito. Il giorno della maturità chiese al padre come regalo l’abbonamento al San Paolo per vedere il Napoli di Sivori e di Altafini. «Ma ero allo stadio anche nel giorno della sua inaugurazione». Il calcio era la grande passione anche del fratello, Ciro, scomparso da qualche anno, a cui ha voluto venisse intitolato lo stadio di Benevento. A Napoli è legatissimo, Vigorito: vive in città e tra le cose a cui tiene di più la scuola Calcio Caravaggio alla Loggetta. Visioni diverse, i due, le hanno per il settore giovanile: il Benevento ha un convitto con quasi 400 ragazzi, De Laurentiis ha cambiato idea sulla «cantera» e pensa ormai che sia meglio andarli a prendere già formati i possibili talenti. Ora Benevento e Napoli incrociano ancora i loro destini. Taormina (Il Mattino)