Premier League – Scivolo Everton, ok Liverpool, pari City e United

Arriva la prima sconfitta in campionato per l’Everton. Nella 6a giornata di Premier League la capolista cade 2-0 a Southampton e fallisce la possibilità di allungo. Ne approfitta dello stop il Liverpool che batte 2-1 lo Sheffield e aggancia la squadra di Ancelotti in testa alla classifica. Colpo grosso del Leicester, che vince 1-0 in casa dell’Arsenal e va al quarto posto a -1 punto dal duo di Liverpool. Dietro finisce 0-0 il big match tra Manchester United e Chelsea, mentre rallenta ancora il Manchester City, che impatta 1-1 con il West Ham. Torna a vincere dopo tre risultati negativi il Crystal Palace, che vince 2-1 in casa del Fulham nel derby londinese. Finisce 1-1 infine tra Wolverhampton e Newcastle