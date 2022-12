Pippo Inzaghi (all. Benevento): “Contro il Napoli lo stesso atteggiamento di sempre, ma dovremo essere più furbi”

Oggi allo stadio “Ciro Vigorito” il Benevento affronterà il Napoli, in un derby campano davvero interessante sul piano tecnico. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei sanniti Pippo Inzaghi. “Gattuso? Abbiamo condiviso tutto sul campo e siamo amici da tanti anni. Domani (oggi n.d.r.), saremo avversari, ma poi tiferemo per le nostre rispettive sfide. Stiamo facendo una serie di tamponi, perchè ce lo possiamo permettere. Ad inizio anno ci davano per spacciati, ad esempio abbiamo vinto sul campo della Sampdoria, i liguri poi hanno ottenuto tre successi di fila, perciò non c’è nulla di scontato. E’ chiaro che il Napoli è una squadra che è più forte di noi, con ottime individualità in attacco, però cercheremo di fare bella figura. Il nostro modo di giocare è quello di attaccare, l’Az Alkmaar ha vinto al San Paolo, ma capita una volta su 10, perciò cercheremo sempre di giocarla al meglio. Dovremo attaccare come sempre, ma evitare certe ripartenze che ci sono costate care, essendo più furbi del solito”.

Factory della Comunicazione

La Redazione