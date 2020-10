Oggi c’è il Benevento, ma Gattuso ancora non ha digerito la sconfitta con l’Az

I numeri di inizio campionato dicono che il Napoli ha otto punti, con uno di penalizzazione, per le vicende Juventus e Asl, 12 gol fatti e una rete subita. Quindi sembra tutto perfetto, con una sfida in meno quella di oggi contro il Benevento e l’occasione di fare un bel balzo in avanti. Eppure il mister è ancora disorientato dalla sconfitta contro l’Az Alkmaar, lo ha anzi disorientato. Ha chiesto alla squadra una reazione dopo la gara contro gli olandesi. Per farlo riproporrà Ospina in porta, Manolas in difesa, Bakayoko a centrocampo e debutto dal primo minuto sulla fascia sinistra per Mario Rui in luogo di Hysaj. In attacco c’è il dubbio Insigne-Politano, con il capitano in leggero vantaggio sull’ex Inter e Sassuolo.

Fonte: CdS